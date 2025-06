25M€ : Le transfert prévu de longue date à l'OM !

Alors que le mercato estival vient à peine d'ouvrir ses portes, ça a déjà bougé à l'OM dans tous les sens. Au rayon des départs, Luis Henrique a fait ses valises. Au terme d'une belle saison à Marseille, le Brésilien a été vendu pour 25M€ à l'Inter Milan. Un départ qui ne s'est visiblement pas bouclé du jour au lendemain sur la Canebière.

« On a été obligé de faire une vente de ce type »

Tout était donc prévu avec Luis Henrique et Roberto De Zerbi l'avait d'ailleurs récemment confirmé. En effet, l'entraîneur de l'OM avait fait savoir à propos du départ du Brésilien : « On a fait du bon travail avec lui. On a été obligé de faire une vente de ce type, il aurait été un joueur important et un titulaire. On n'a donc pas très bien démarré sur le marché, mais c'était déjà convenu. (...) Luis Henrique est costaud. C'est un bon joueur. Vous savez, San Siro, c'est San Siro, mais le Vélodrome, c'est pas rien non plus. Il a de la force physique et des qualités techniques. Et c'est un bon joueur. C'est une bonne acquisition ».