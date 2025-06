OM - Transfert à 18M€ : C’est déjà terminé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu'il était annoncé sur la piste de Johan Bakayoko par la presse néerlandaise, que le PSV Eindhoven valoriserait entre 15 et 18M€, l’OM serait déjà passé à autre chose. Les dirigeants marseillais se seraient bel et bien intéressés à l’international belge, mais ce dossier ne serait plus d'actualité à l’heure actuelle.

Si la défense est le gros chantier de l’été, l’OM est également en quête de renforts offensifs. En ce sens, Rik Elfrink, journaliste au Eindhovens Dagblad, indiquait que les dirigeants marseillais seraient intéressés par Johan Bakayoko, après avoir exploré la piste de son coéquipier au PSV Eindhoven, Noa Lang (26 ans).

Après Lang, l’OM s’intéresse à Bakayoko Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2026, l’international belge (18 sélections) serait valorisé entre 15 et 18M€ par son club. La saison dernière, Johan Bakayoko a inscrit 12 buts en 47 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le PSV Eindhoven.