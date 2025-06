Lamine Yamal : La promesse XXL après la signature !

Après le renouvellement récent de Lamine Yamal au FC Barcelone, beaucoup de questions se posent tant le crack est un joueur spécial. Malgré son jeune âge, il fait partie des meilleurs joueurs du monde et ça ne devrait pas se calmer autour de l'international français. D'ailleurs, dans les semaines à venir, Yamal devrait prendre un statut encore plus spécial en Catalogne.

Après seulement 2 saisons pleines au haut niveau, Lamine Yamal fait déjà partie des discussions pour le Ballon d’Or. C’est l’un des meilleurs à son poste et l’un des joueurs les plus importants de Barcelone, qui a retrouvé les sommets avec un triplé en Espagne. Depuis deux ans. En passe d'être majeur, Yamal a d'ailleurs reçu un contrat qui convient davantage à son niveau et statut au Barça.