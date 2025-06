C’est terminé, l’annonce de Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au terme de la saison d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo publiait un message énigmatique sur ses réseaux sociaux, laissant entendre que la fin de son aventure saoudienne était arrivée. Finalement, Ronaldo reste à Riyad au contraire de Stefano Pioli pour qui il a eu une attention toute particulière.

Ce mercredi, Al-Nassr a fait ses adieux. Et pas ceux auxquels certains observateurs et supporters du pensionnaire de Saudi Pro League pouvaient s’attendre il y a encore quelques semaines de cela. Stefano Pioli n’est plus l’entraîneur du club de Riyad alors que ce fut l’avenir de Cristiano Ronaldo qui semblait s’écrire en pointillés il y a encore peu.

Al-Nassr officialise le départ de Stefano Pioli « Al Nassr informe que M. Pioli et son équipe ne sont plus les entraîneurs de l'équipe première. Nous tenons à remercier M. Pioli et son équipe pour leur travail dévoué au cours de la saison écoulée ». Voici ce que l’on peut lire de la fin de la collaboration entre Stefano Pioli et Al-Nassr dans le communiqué du club saoudien.