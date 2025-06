Cristiano Ronaldo, la réponse folle lâchée à Benatia !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Attaquant d'Al-Nassr et directeur du football à l'OM aujourd'hui, Cristiano Ronaldo et Medhi Benatia d'avoir été coéquipiers du côté de la Juventus. A cette période, Blaise Matuidi était d'ailleurs à leurs côtés dans le Piémont. C'est ainsi que le champion du monde 2018 avec l'équipe de France s'est rappelé d'une scène pour le moins inattendue entre le Portugais et le Marocain.

Au cours de sa carrière, Blaise Matuidi a eu la chance d'évoluer avec certaines des plus grandes stars du football. Au PSG, le champion du monde 2018 a notamment côtoyé un certain Zlatan Ibrahimovic et du côté de la Juventus, c'est avec Cristiano Ronaldo qu'il a pu évoluer. Deux joueurs qui ont énormément appris à Matuidi, notamment en ce qui concerne la mentalité de toujours gagner et l'éthique de travail. Et avec Cristiano Ronaldo, c'était cela au quotidien et surtout à toute heure...

« Tu es fou » C'est lors d'un échange avec Rio Ferdinand que Blaise Matuidi a raconté une anecdote impliquant Cristiano Ronaldo et Medhi Benatia, du temps où ils étaient à la Juventus. Le Français a alors fait savoir : « Quand Cristiano Ronaldo arrive au club, vous pouvez être impressionné. Après, vous le voyez en dehors du terrain et vous voyez que ce gars n’est pas là pour rien. C’est le premier arrivé sur le terrain, le premier au centre d’entraînement, le dernier à partir… Je me rappelle, un jour, on revenait d’un match, il était 2 heures du matin, on voulait tous rentrer, on était fatigué, et il a dit à Medhi Benatia qu’il voulait aller à la salle pour faire quelques exercices. Il lui a dit : « Mais tu es fou ». Il était différent ».