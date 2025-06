La signature qui confirme la vente de l’OM ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste saoudien, Alwaleed Aldebasi s'est questionné sur l'arrivée d'Alessandro Antonello à l'OM. Nommé directeur général du club marseillais, l'ancien homme fort de l'Inter a construit un pont avec plusieurs entreprises saoudiennes. Ce qui n'est pas un hasard selon Aldebasi, questionné par le journaliste Thibaud Vézirian.

Présenté comme un journaliste saoudien, Alwaleed Aldebasi s ’est confié sur une possible vente de l ’OM . Selon lui, un indice de taille a été lâché par le club marseillais avec la nomination au poste de directeur général d’ Alessandro Antonello . A la tête de l ’Inter durant une dizaine d’années, le responsable italien de 59 ans avait noué des liens solides avec l’ Arabie Saoudite durant son passage à Milan.

« Si vous lisez sur Antonello, vous découvrirez qu’il a été à l’Inter Milan depuis presque 10 ans. Il a fait beaucoup de choses avec l’Arabie Saoudite, notamment au niveau du commerce. Avec lui, l’Inter est devenu le premier club européen à investir en Arabie Saoudite. Il a concrétisé une coopération culturelle aussi avec l’Arabie Saoudite. Son expérience au poste est indéniable. Si vous reliez les points, vous verrez beaucoup de choses qui s’accumulent et qui forment une vraie identité autour du rachat de l’OM » a confié Aldebasi au cours d’un live Twitch avec Thibaud Vézirian.

« Antonello est une signature clé »

Selon lui, quelque chose se trame en coulisses avec l’OM. « Ce sera différent parce qu’il y a une différence entre Newcastle et la vie française. Nous garderons les traditions. Antonello est une signature clé parce que ce n’est pas une coïncidence (…) Il y a des étapes que nous avons vues et qui concerne le PIF. Nous voyons la branche ouverte en France. Et en ce qui concerne les lois, il faut avoir un nom différent pour la société. Donc c’est prioritaire » a confié Aldebasi.