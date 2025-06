Vente OM : L’Arabie Saoudite débarque avec un grand nom ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM tient son nouveau directeur général. Aperçu à Marseille en février dernier, Alessandro Antonello a rejoint le club phocéen. Selon Thibaud Vézirian, ce mouvement n'est pas anodin. Car l'ancien responsable de l'Inter conserve des liens très étroits avec l'Arabie Saoudite, pressentie pour racheter l'OM. Pour le journaliste, le rapprochement coule de source.

La mèche est vendue ?

Alors que des rumeurs sur un possible rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite se font encore entendre, Vézirian a enfoncé une porte ouverte. « Ils l’ont contacté pour mener des investissements saoudiens vers l’Europe, mais aussi pour pourquoi pas reprendre des fonctions à la Saudi Pro League. Quand en février, la rumeur s’est activée, il était venu à Marseille. Quatre mois après, son arrivée est officialisée. Et on peut parler de liens très étroits entre l’OM et l’Arabie Saoudite. Il est expert dans les transitions de gouvernance. C’est donc un lien fort vers l’inéluctable. Depuis 2023, il a multiplié les voyages vers l’Arabie Saoudite. Ils se connaissent et ce n’est pas un hasard de le voir venir à Marseille » a déclaré le journaliste.