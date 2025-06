Vente OM : C’est confirmé grâce au PSG ?

Du côté de l’OM, les affaires ont déjà commencé pour ce mercato estival. Après avoir vendu Luis Henrique, le club phocéen s’est offert son premier renfort en la personne d’Angel Gomes, bouclant ensuite l’arrivée de CJ Egan-Riley. A Marseille, on se prépare donc dès à présent pour la saison prochaine. Signe que la vente de l’OM n’arrivera pas cet été ? Pas forcément…

Il y a quelques années maintenant, Thibaud Vézirian lâchait une bombe, affirmant que l’OM était vendu à l’Arabie Saoudite. Mais aujourd’hui, l’officialisation de ce deal n’est toujours pas tombée et elle se fait attendre. Quand la cession du club phocéen sera-t-elle actée ? Et si cela arrivait cet été ? Ce scénario ne serait pas exclure alors même que l’ OM a commencé son mercato avec les arrivées d ’Angel Gomes et CJ Egan-Riley .

« Aucun rapport »

Thibaud Vézirian l’a expliqué sur Twitch, les premières recrues bouclées par l’OM n’écartent en rien la possibilité d’officialiser la vente du club cet été. Et pour appuyer ses propos, il a utilisé l’exemple du PSG et du Qatar. « Vu que l’OM commence à recruter, l’officialisation de la vente ce n’est pas pour cet été ? Non, ça n’a aucun rapport. Tu peux recruter quelques joueurs. Le PSG, le deal, de mémoire, avec les Qataris était entériné depuis des mois. On savait que ça arrivait et pourtant, ils ont fait signer Douchez et trois semaines après, Sirigu arrivait. Pourtant, les Qataris ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Ça veut dire qu’ils ont laissé faire les vendeurs jusqu’au bout. Donc ça n’a pas de lien direct. Vous n’allez pas me dire que le Qatar ne savait pas qu’il arriverait au PSG le 1er juillet. Ça avait fuité publiquement vers novembre. Ce sont des deals qui se préparent en amont », a confié le journaliste.