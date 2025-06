Kévin de Bruyne : La grande décision de l’OM !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Poussé vers la sortie par Manchester City, Kévin De Bruyne a trouvé refuge au Napoli. Un club qui n'a rien à envier à l'OM selon Vincent Moscato. Et pourtant, le club marseillais ne s'est pas mêlé à la lutte dans ce dossier. Correspondant à Marseille pour RMC, Florent Germain a dévoilé la raison de ce silence.

Journaliste pour RMC Sport, Florent Germain a dévoilé la raison. « Longoria disait que ce n’était pas une cible. Un joueur comme De Bruyne qui arrive avec un salaire de 5-6M€ par an, ça tue le vestiaire. A l’OM, on ne veut pas vexer un Rabiot ou encore un Höjbjerg » a-t-il lâché.

Une star est réclamée

Mais pour Vincent Moscato, il est impératif pour l’OM de s’offrir une star. « Tu es obligé d’avoir des joueurs de talents, tu n’en as pas assez à l’OM. Après si tu veux faire deux matches et finir troisième dans la douleur, alors c’est bon. C’est quand même le deuxième club français avec une image européenne. Il faut forcément des joueurs en attaque qui sont très bons. Et pour l’instant, il n’y en a pas » a-t-il lâché.