Vente OM : «Le deal est ok» !

Cela fait maintenant plusieurs années que Thibaud Vézirian persiste à dire que la vente de l'OM est bouclée. Toutefois, aujourd'hui encore, aucun signe d'une officialisation de ce deal avec l'Arabie Saoudite. Il n'empêche que pour le journaliste, la position n'a pas bougé : la vente de l'OM est actée.

Cela fait maintenant un moment qu'on attend cette officialisation de la vente de l' OM. Si Thibaud Vézirian ne sait pas exactement quand elle interviendra, le journaliste n'en démord concernant la cession du club phocéen comme il l'a rappelé sur Twitch : « L’Arabie Saoudite va faire l’officialisation cet été ? Je ne pense rien, je ne décide pas de ce sujet. Je sais que tout est sur les rails. Beaucoup de choses sont ok et ce n’est pas moi qui décide de la date de l’officialisation. Je sais juste que le deal club est ok. Ça, c’est sûr ».

« En 2022, l’OM et McCourt s’apprêtaient enfin à officialiser le deal »

Une officialisation de l'OM qui aurait très bien pu intervenir en 2022, mais le deal avec l'Arabie Saoudite avait alors été retardé. « En 2022, l’OM et McCourt s’apprêtaient enfin à officialiser le deal, un an après la vente. Et finalement non, il y a eu des problèmes géopolitiques, des tensions extrêmes entre la France et l’Arabie Saoudite qui ont gelé le deal, qui l’ont mis en pause et non pas à l’arrêt. C’est pour ça que sous l’impulsion gouvernementale CMA CGM est rentré officiellement dès le mois d’octobre en tant que partenaire privilégié et sponsor maillot pour rassurer les autres investisseurs du deal », a expliqué Vézirian à ce propos.