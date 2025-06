Transferts - OM : Rabiot refuse un contrat en or

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours d'un entretien accordé à la presse anglaise, Adrien Rabiot a confirmé l'intérêt de Manchester United. Les Red Devils auraient, à de nombreuses reprises, tenté de recruter le milieu de terrain aujourd'hui sous contrat avec l'OM. Questionné sur ces transferts avortés, l'international tricolore de 29 ans n'a émis aucun regret.

Au cours d’un entretien à The Athletic, Adrien Rabiot a révélé qu’il aurait pu évoluer en Premier League . A plusieurs reprises, Manchester United s’est renseigné sur sa situation, mais le joueur a toujours refusé de rejoindre les Red Devils. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne regrette aucunement cette décision.

Rabiot ne regrette pas son choix

Aujourd’hui à Marseille, Rabiot assume pleinement sa décision et n’exprime aucun regret. « J’ai toujours été très satisfait des choix que j’ai faits. J’ai toujours pris du plaisir. À Paris, j’ai gagné. À la Juve, j’ai gagné et beaucoup appris. Je suis arrivé à Marseille et j’ai fait une excellente saison » a confié le joueur de 29 ans.