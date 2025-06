La star de l'OM prête à tout abandonner !

En 2020, alors joueur de l'OM, Florian Thauvin connait l'un des plus beaux moments de sa carrière. Le champion du monde 2018 devient ainsi à cette occasion père pour la première fois de sa vie. Un heureux événement pour Thauvin, qui a d'ailleurs eu certaines répercussions assez importantes sur sa carrière de joueur.

Alors qu'on connait bien Florian Thauvin le joueur, lui qui est passé par l' OM et l' équipe de France , il y a également l'homme. En couple avec Charlotte Pirroni , celui qui joue actuellement à l' Udinese est papa de deux enfants. Le premier, Alessio , est né en 2020. « Il est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait », comme l'a expliqué Thauvin pour France Football.

« À ce moment-là, le foot n'était plus ma priorité »

« Je ne supportais plus d'aller en stage, en mise au vert ; je ne montais plus sur les motos, je roulais moins vite en voiture, je ne voulais plus prendre l'avion. À ce moment-là, le foot n'était plus ma priorité. Mon fils devait passer avant », a ensuite poursuivi Florian Thauvin.