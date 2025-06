Transfert à l’OM : Il part au clash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le LOSC pensait avoir recruté un joueur créatif capable de combler une partie du vide laissé par le départ d’Eden Hazard à Chelsea avec Florian Thauvin. Cependant, malgré l’accord trouvé avec le champion du monde 2018, ce dernier se lançait dans un bras de fer avec Lille pour signer à l’OM sans avoir joué le moindre match. Un épisode qui lui a desservi.

A seulement 20 ans, Florian Thauvin décidait de tout plaquer pour l’OM. S’étant engagé au LOSC dès le mois de janvier 2013, le natif d’Orléans était renvoyé dans la foulée en prêt à Bastia. Cependant, le président de l’Olympique de Marseille de l’époque qu’était Vincent Labrune voulait l’accueillir.

«J'ai été aspiré par le système et je n'avais ni l'expérience ni les personnes autour de moi pour m'aider» Florian Thauvin était donc parti au clash avec le LOSC, en faisant même une grève d’entraînement, afin de mener à bien son transfert à l’OM. Ce qui lui a sali sa réputation assez injustement de son point de vue. « Je suis convaincu qu'on a été trop dur avec moi. Dès le début, on s'est trompé à mon sujet avec l'épisode de Lille. Évidemment, aller au clash avec son club et ne plus s'entraîner n'est pas la meilleure solution, mais j'ai été aspiré par le système et je n'avais ni l'expérience ni les personnes autour de moi pour m'aider ».