OM : «J'ai touché le fond», il se lâche après son transfert !

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'OM, Florian Thauvin s'est exilé au Mexique du côté de Monterrey. En effet, le champion du monde 2018 s'est engagé en faveur des Tigres. Interrogé sur son transfert, Florian Thauvin a affirmé qu'il avait touché le fond après son départ de Marseille.

«Je me suis manqué de respect»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Florian Thauvin est revenu sur son transfert de l'OM vers l'UANL. « Quand je décide de partir au Mexique (en 2021), j'en ai besoin. Mais le message que j'envoie, c'est que je ne suis plus un compétiteur. Je me suis manqué de respect. Je m'étais peut-être habitué à être un joueur de l'OM, à trouver ça normal, alors que ça ne l'est pas. Le club (Tigres) s'est mal comporté avec moi, mais j'y ai connu un peuple et des supporters fantastiques. Au Mexique, j'ai touché le fond. Qu'on remette en cause mon niveau jusqu'à me virer, c'était difficile à accepter. Là-bas, ça n'a duré qu'un an et demi. C'est quoi dans une carrière ? », a pesté Florian Thauvin.