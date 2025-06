Un crack à l'OM, l'opération séduction de Longoria !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En plus de renforcer son effectif avec les arrivées d'Angel Gomes et CJ Egan-Riley, l'OM étoffe également son organigramme. En effet, ces derniers jours, c'est un nouveau directeur général qui a été annoncé par le club phocéen : Alessandro Antonello. Un renfort dont se réjouit Pablo Longoria, lui qui a pu échanger très longuement avec le dirigeant italien avant sa signature à l'OM.

Lundi dernier, l'OM a annoncé la venue d'un nouvel homme fort en la personne d 'Alessandro Antonello. L'Italien arrive en tant que directeur général pour le plus grand bonheur de Pablo Longoria . « Je suis très heureux d’accueillir Alessandro Antonello à l’OM. Nous nous connaissons depuis plusieurs années et j’ai toujours été convaincu qu’il s’agissait d’un des dirigeants connaissant le mieux l’industrie du football en Europe », a confié le président de l 'OM , considérant son collaborateur comme l'un des meilleurs.

Antonello convaincu par Longoria ?

Ce mercredi, La Provence dévoile les coulisses de l'arrivée d'Alessandro Antonello à l'OM. On y apprend alors que le désormais directeur général avait été invité au Vélodrome pour la rencontre face à l'ASSE. De plus, de nombreuses et longues discussions avec Pablo Longoria s'étaient également tenues où les échanges pouvaient durer plusieurs heures.