Transferts : Un coup de fil passé pour lui faire quitter l'OM !

Arrivé libre d'Arabie Saoudite en janvier dernier, Luiz Felipe n'a clairement pas fait bonne impression à l'OM. A tel point qu'il est déjà aujourd'hui question d'un départ pour le défenseur central. Reste maintenant à trouver preneur. Et voilà qu'un club serait prêt à tendre la main à Luiz Felipe.

A l'OM, ça a d'ores et déjà bougé dans le sens des arrivées et des départs lors de ce mercato. Et c'est loin d'être fini sur la Canebière. En effet, la liste des partants devrait encore s'allonger au cours des semaines à venir. Le nom de Luiz Felipe pourrait notamment s'y retrouver. Après seulement quelques mois à l'OM, l'Italien pourrait faire ses valises.