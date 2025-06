Mercato - OM : L'échange préparé qui va ravir De Zerbi !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En allant chercher déjà deux joueurs pour 0€, l'OM a bien commencé son mercato estival. Le club phocéen ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et les dirigeants seraient en train de négocier pour un échange avec l'AS Roma. En effet Roberto De Zerbi ne veut pas d'Ismaël Koné et il pourrait partir en Italie à la place d'Evan Ndicka, qui ferait le chemin inverse.

D'après les informations rapportées par le journaliste Gianluca Di Marzio , l' OM et l' AS Roma travaillent sur un échange de joueurs. Ismaël Koné , recruté l'été dernier puis finalement prêté à Rennes cet hiver, pourrait débarquer en Serie A prochainement. A la place, le club romain enverrait son défenseur central Evan Ndicka , 25 ans.

Le bon plan pour Roberto De Zerbi

Ne réussissant pas à convaincre Roberto De Zerbi, Ismaël Koné est rapidement sorti des plans de jeu de l'entraîneur italien. L'OM ne veut plus du jeune milieu de terrain canadien et celui-ci pourrait retrouver Frederic Massara, nouveau directeur sportif de l'AS Roma qui occupait cette fonction au Stade rennais jusqu'à très récemment. Roberto De Zerbi pourrait lui récupérer un solide élément de la défense en la personne d'Evan Ndicka, qui a disputé tous les matches de Serie A cette saison. Le Franco-Ivoirien a une valeur marchande bien supérieure à celle de Koné et on imagine que l'OM devra faire un effort pour trouver un accord.