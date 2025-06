Transfert à l’OM : La signature réclamée par De Zerbi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir recruté Angel Gomes et CJ Egan-Riley libres de tout contrat, l’OM aimerait désormais s’attacher les services de Jordan Henderson. Alors qu’il lui reste un an de contrat, l’international anglais aurait une clause lui permettant de quitter l’Ajax Amsterdam gratuitement et Roberto De Zerbi aurait demandé à sa direction de le signer.

Cet été, l’OM a démarré son mercato par les arrivées d’Angel Gomes (24 ans) et de CJ Egan-Riley (22 ans), en fin de contrat au LOSC et à Burnley, mais un troisième Anglais pourrait débarquer à Marseille. En effet, la direction olympienne serait désormais sur la piste de Jordan Henderson.

L’OM annoncé sur la piste de Jordan Henderson Arrivé en janvier 2024 en provenance d’Al-Ettifad, l’international anglais (84 sélections) a encore un an de contrat avec l’Ajax Amsterdam. Mais comme indiqué par le Daily Mail et confirmé par Sky Sports, Jordan Henderson aurait une clause lui permettant de rompre son bail et se retrouver agent libre.