Mercato - PSG : Le prochain départ annoncé à l'étranger !

Actuellement aux Etats-Unis pour le Mondial des Clubs, le PSG reste actif sur le marché des transferts du côté des arrivées mais pas que. Les départs de jeunes du club ont déjà été bouclé s: le latéral Yoram Zague est parti en prêt à Copenhague, et le défenseur central Axel Tape a signé à Leverkusen. Ces départs pourraient être suivis par celui du gardien Arnau Tenas, lui aussi en manque de temps de jeu.

Arrivé il y a deux ans au Paris Saint-Germain, Arnau Tenas n’a pas évolué dans la hiérarchie. L’Espagnol n’a joué que 2 matchs cette année, en Coupe de France et lors de l’avant-dernière journée de championnat contre Montpellier, dernier au classement. Pendant sa première saison, il avait participé à 5 rencontres, mais l’arrivée de Matvey Safonov a vu son temps de jeu être divisé. Le portier russe s’est mieux adapté et a même participé à la Ligue des Champions. Cet été encore, le PSG va signer Renato Marin de l’AS Roma pour la rotation, de quoi faire peur a Tenas.