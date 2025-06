Transferts au PSG  : Mourinho passe un coup de fil, c’est bouclé ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les discussions semblent aller bon train dans le feuilleton Milan Skriniar. Après son prêt ayant satisfait les parties concernées au Fenerbahçe, le défenseur du PSG pourrait continuer l’aventure sous les ordres de José Mourinho. L’offre proposée aurait trouvé preneur dans le clan Skriniar, un transfert proche des 15M€ est évoqué.

Un transfert proche de 15M€ au Fenerbahçe ?

Toujours selon les indiscrétions partagées par le média turc, les dirigeants du PSG et leurs homologues de Fenerbahçe auraient d’ores et déjà trouvé un terrain d’entente sur les bases d’un transfert compris entre 10 et 15M€ comme rapporté par Paris-Fans. Il n’y a plus qu’à maintenant.