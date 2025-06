Mbappé - Real Madrid : Le PSG va prendre sa revanche sur le mercato ?

Le PSG et le Real Madrid seraient à la lutte pour finaliser la signature d'Ibrahima Konaté lors de ce mercato estival. Heureusement pour le club de la capitale, les Reds de Liverpool ne voudraient pas voir leur numéro 5 signer à la Maison-Blanche, et ce, parce que Trent Alexander-Arnold vient tout juste de migrer vers le Santiago Bernabeu.

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec Liverpool, Ibrahima Konaté va changer de club cet été s'il ne prolonge pas. En effet, les Reds pourraient vendre leur numéro 5 lors de ce mercato, et ce, pour ne pas le voir rejoindre un nouveau club librement et gratuitement dans un an.