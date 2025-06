Mercato : Un Parisien va débarquer à l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato a démarré fort à l'OM avec déjà deux recrues officialisées par le club phocéen. Angel Gomes et CJ Egan-Riley ont donc rejoint Marseille et ils ne devraient pas être les derniers à intégrer l'effectif de Roberto De Zerbi. Ça va donc encore bouger à l'OM et l'un des prochains renforts pourrait arriver de Paris.

Avec la Ligue des Champions à jouer, l'OM a besoin de renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi en vue de la saison prochaine. Ça a déjà commencé avec les arrivées d'Angel Gomes et CJ Egan-Riley. Le dernier cité étoffe ainsi le secteur défensif, gros chantier de l'intersaison. D'ailleurs, l'arrière-garde de l'OM devrait encore voir du sang neuf être injecté prochainement.

De Paris à Marseille ! Et c'est au poste de latéral gauche que l'OM s'apprêterait à faire signer une jeune promesse. En effet, selon les informations de L'Equipe, Félix Brienck (18 ans), aujourd'hui au Paris FC, aurait été convaincu par le projet proposé par les Olympiens. Voilà alors qu'un contrat de 4 ans attendrait Brienck qui passera donc de Paris à Marseille.