Guerre Israël - Iran : Coup de théâtre pour la Vente OM ?

Journaliste saoudien, Alwaleed Aldebasi a été interrogé par son confrère Thibaud Vézirian, qui évoque une possible vente de l'OM depuis plusieurs années. L'occasion pour lui de confirmer l'intérêt du PIF pour la Ligue 1, et notamment pour la formation. Mais selon lui, le deal pourrait être repoussé en raison du contexte géopolitique et de la guerre au Moyen-Orient.

Depuis plusieurs années, Thibaud Vézirian évoque une possible vente de l’OM. Dans les faits, Frank McCourt est toujours aux commandes, même si le journaliste fait état de nombreux changements, notamment sur le plan financier. Et visiblement, un journaliste saoudien partage ce constat. Alwaleed Aldebasi a laissé entendre que l’Arabie Saoudite avait des vues sur la Ligue 1, et plus particulièrement sur l’OM. Mais selon lui, il faudra patienter avant de voir cette opération se concrétiser. Le conflit en cours dans la région entre Israël et l’Iran pourrait retarder la finalisation du deal.

La vente de l'OM encore reportée « Je ne suis pas très intéressé par la politique mais bien sûr, cela (la guerre en Iran) aura un impact d’une manière ou d’une autre, avec peut-être un certain retard. Parce que les nouvelles disent que le prince saoudien va rencontrer Macron à New-York prochainement pour discuter de la Palestine. Il y a un intérêt de l’Arabie Saoudite pour la Ligue 1, c’est prouvé depuis des années » a confié le journaliste saoudien.