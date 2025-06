Vente OM : L’Arabie Saoudite annonce son arrivée à Marseille ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien dirigeant de l’Inter, Alessandro Antonello a été recruté par l’OM au poste de directeur général. Une arrivée qui a mis la puce à l’oreille à ceux qui évoquent, depuis plusieurs années, une possible implication de l’Arabie saoudite à Marseille, comme Thibaud Vézirian. Selon le journaliste, le PIF placerait ses pions avant une officialisation majeure.

La vente de l'OM est enclenchée ?

Pour Thibaud Vézirian, il est maintenant clair que nous sommes à l’aube d’un grand changement à l’OM. « On peut parler de liens très étroits entre l’OM et l’Arabie Saoudite. Il est expert dans les transitions de gouvernance. C’est donc un lien fort vers l’inéluctable. Depuis 2023, il a multiplié les voyages vers l’Arabie Saoudite. Ils se connaissent et ce n’est pas un hasard de le voir venir à Marseille. Cette arrivée est majeure dans l’envol que prend l’OM. Un envol inéluctable avec une officialisation de cession qui pointe enfin le bout de son nez. Et tant mieux pour le football français, l’OM, la ville de Marseille » a déclaré le journaliste au cours d'une vidéo publiée sur Youtube.