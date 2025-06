OM : «La fin», un attaquant se lâche sur son départ

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours d'un long entretien accordé à beIN SPORTS, Mathieu Valbuena est revenu avec transparence sur son passage à l'OM (2006-2014). En fin de parcours avec le club marseillais, l'ailier avait rejoint le Dynamo Moscou après la Coupe du monde au Brésil. Une offre irrefusable pour Vincent Labrune, le président de l'époque.

Huit ans de passion, de rebondissements et de fidélité. Entre Mathieu Valbuena et l’OM, l’histoire a duré de 2006 à 2014. Une aventure marquée par des hauts et des bas, mais surtout par un attachement profond au club. Recruté par José Anigo alors qu’il évoluait à Libourne-Saint-Seurin, l’ailier n’a cessé de gravir les échelons sous le maillot olympien. Courtisé à plusieurs reprises, notamment par de grandes écuries comme le FC Barcelone, Valbuena a toujours préféré rester à Marseille, par conviction. Mais en 2014, alors qu’Anigo prend place sur le banc, le joueur ressent le besoin de tourner la page. Dans un entretien accordé à beIN SPORTS, l’actuel joueur de l’Athens Kallithea est revenu sur son départ vers le Dynamo Moscou.