Transferts : Viré par son club, il signe à l'OM !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Toujours en activité à l'âge de 40 ans, Mathieu Valbuena s'et confié sur sa carrière en Europe, et notamment sur ses débuts délicats. Remercié par les Girondins de Bordeaux durant sa formation et récupéré par Libourne-Saint-Seurin, l'ailier avait été repéré par l'OM de José Anigo. Un appel en forme de renaissance pour le joueur.

« J'adore le challenge »

Dans un entretien accordé à beIN SPORTS, Valbuena est revenu sur ce tournant décisif dans sa carrière : « J’avais été viré des Girondins de Bordeaux, surtout lorsque tu as 19 ans. José Anigo m’a repéré tout de suite, j’ai eu cette opportunité. J’ai eu d’autres clubs comme Rennes ou Dijon, mais j’adore le challenge. Et je me suis lancé. »