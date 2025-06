PSG - Transfert : Après Mbappé, le Real Madrid prépare un sale coup !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026, Ibrahima Konaté pourrait quitter Liverpool lors de ce mercato estival. En effet, les Reds pourraient vendre leur numéro 5 à l'intersaison s'il ne rempile pas très vite, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Alertés par la situation d'Ibrahima Konaté, le PSG et le Real Madrid seraient au bras de fer pour boucler son transfert.

Lors de l'été 2021, Liverpool a arraché Ibrahima Konaté au RB Leipzig. En effet, les Reds ont déboursé environ 40M€ pour s'attacher les services de l'international français il y a quatre ans.

Lors de son arrivée en Angleterre, Ibrahima Konaté a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026. Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année d'engagement, le défenseur central de 26 ans pourrait changer d'air cet été. En effet, Liverpool pourrait vendre Ibrahima Konaté à l'intersaison pour ne pas le voir partir pour 0€ dans un an.