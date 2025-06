Départ de Rabiot : L'annonce qui ne va pas plaire à l’OM !

Ancien mentor d’Adrien Rabiot à la Juventus, Massimiliano Allegri pourrait bien plomber les plans de l’Olympique de Marseille. Le technicien italien souhaiterait en effet convaincre son ancien joueur de quitter le sud de la France pour retrouver la Serie A et ainsi le rejoindre du côté de l’AC Milan.

Il y a un an, personne n’aurait parié sur son arrivée. Pourtant, alors qu’il était annoncé dans les plus grands clubs d’Europe, Adrien Rabiot a décidé de signer pour un OM qui n’était même pas qualifié pour la Ligue des Champions . Et c’est un pari gagné, puisqu’il est rapidement devenu l’un des pilier du projet, ainsi que l’un des relais principaux de Roberto De Zerbi sur le terrain.

Rabiot à Milan avec Allegri ?

La belle histoire pourrait toutefois se terminer plus tôt que prévu ! Cela fait plusieurs semaines déjà que la presse italienne évoque un intérêt prononcé de l’AC Milan, où se trouve un certain Massimiliano Allegri. Ce dernier a côtoyé Rabiot à la Juventus pendant plusieurs années et désormais, il aimerait beaucoup le retrouver chez les Rossoneri. Il multiplierait ainsi les appels privés, afin de le convaincre de quitter l’OM moins d’un an après sa signature.