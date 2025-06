OM - Feuilleton Rabiot : Son équipe enfin connue pour l’année prochaine ?

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une très bonne saison avec l’OM, Adrien Rabiot fait l’objet d’un véritable feuilleton en cette période de mercato estival. Et alors qu’il semble bien parti pour rester au club, Olivier Dacourt prend position dans ce dossier et estime que l’OM doit impérativement conserver Rabiot l’année prochaine.

Sous contrat jusqu’en 2026 avec l’ OM , Adrien Rabiot (30 ans) n’a fait l’objet de nombreuses spéculations quant à son avenir. Deux options s’offrent en effet au milieu de terrain de l’ équipe de France : une prolongation de contrat avec l’ OM , ou bien un transfert cet été afin d’éviter de le voir partir libre dans un an. Foot Mercato annonçait récemment que Rabiot resterait finalement un joueur de l’ OM cette saison, et Olivier Dacourt a livré son point de vue à ce sujet dans un entretien accordé à Top Mercato.

« Pour moi, il doit rester »

« Il sort d’une très belle saison avec son club. Ils sont qualifiés en Ligue des champions. Je suis Rabiot, je reste pour la jouer avec Marseille. L’OM a un très bon milieu de terrain, il est épanoui dans cette équipe. Il est aussi le leader sur le terrain et dans les vestiaires. Pour moi, il doit rester. Après, je ne suis pas son agent, je ne conseille pas non plus le joueur », indique l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France et du RC Lens sur l’épineux cas Adrien Rabiot à l’OM.