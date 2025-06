Pogba : La signature «internationale», c’est la folie !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Fin de période sabbatique forcée pour Paul Pogba. Le champion du monde 2018 était éloigné des terrains en raison d’une suspension pour dopage. Sans club après la résiliation de son contrat à la Juventus, le milieu de terrain semble avoir trouvé chaussure à son pied grâce à l’AS Monaco. Un mariage parfait selon Vincent Labrune qui va au-delà des intérêts des deux parties.

Paul Pogba va prendre le chemin de la Principauté. A ce stade, ce n’est plus de la spéculation, mais ça relève du timing. Ce n’est plus qu’une question de temps avant que l’AS Monaco officialise la venue du champion du monde tricolore en tant qu’agent libre pour les deux prochaines saisons. Le milieu de terrain qui a résilié à l’amiable son contrat avec la Juventus en novembre 2024 n’a plus foulé une pelouse depuis près de deux ans à cause de sa suspension pour dopage.

«Une grande nouvelle à plus d’un titre» Cependant, quand bien même il ne se trouve pas dans une forme optimale, Paul Pogba sera un complément de choix à l’effectif d’Adi Hütter la saison prochaine comme l’analyse Vincent Labrune. « Une grande nouvelle à plus d’un titre. Déjà pour lui, après des années de galère : j'avais d'ailleurs eu l'occasion d'échanger avec lui l'an passé et j'avais rencontré un homme combatif, déterminé à se battre et à participer à la Coupe du monde 2026. Je suis content que cette opportunité lui soit donnée. Ensuite, pour l'ASM, pour laquelle c'est un renfort majeur en vue de ses échéances, en Ligue des champions notamment. ».