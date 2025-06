Mercato - OM : Le transfert surprise annoncé en Angleterre !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après l’arrivée d’Angel Gomes en provenance du LOSC et en attendant de savoir de quoi l’avenir d’Ismaël Bennacer et de Valentin Rongier sera fait, l’OM explorerait une nouvelle piste pour renforcer son milieu de terrain. Selon la presse anglaise, Marseille serait intéressé par l’ancien capitaine de Liverpool aujourd’hui à l’Ajax Amsterdam, Jordan Henderson.

Quel avenir pour Bennacer et Rongier ?

Comme indiqué par Le 10 Sport, l’AC Milan a déjà refusé une proposition de prêt sans option d’achat obligatoire formulée par l’OM. L’avenir de Valentin Rongier est également incertain. Le milieu de terrain âgé de 30 ans n’a plus qu’un an de contrat et un départ dès cet été est possible s’il ne prolonge pas.