Signature de Pogba : La demande complètement lunaire !

Paul Pogba va bien faire son retour à la compétition en Ligue 1, sous les couleurs de l’AS Monaco. Un transfert inattendu mais salué par plusieurs acteurs du championnat, à l’image d’Éric Roy. Le coach de Brest s’est exprimé avec humour sur cette arrivée et sur l’improbable scénario d’une venue de La Pioche en Bretagne.

«S'il avait voulu venir à Brest...»

L’entraîneur tricolore en profite pour lancer avec humour une déclaration surprenante envoyant Paul Pogba à Brest :

« Attention, ce n'est pas non plus un endroit où il n'y a pas de pression. L'ASM, compte tenu de son budget et de ses moyens, se doit de terminer dans les trois premiers. On a tous hâte de voir ce que cela va donner et on lui souhaite le meilleur. S'il avait voulu venir à Brest, je l'aurais accueilli avec grand plaisir. Les négociations ont visiblement été longues avec Monaco, cela signifie qu'on n'avait vraiment aucune chance (rires). »