Paul Pogba : Un malaise à la Ben Arfa est annoncé

Paul Pogba va s’engager avec l’AS Monaco pour deux saisons. Une arrivée qui suscite des interrogations, notamment en raison de sa longue absence des terrains. Claude Puel, ancien coach de Ligue 1, a comparé la situation du milieu français à celle d’Hatem Ben Arfa à Nice, évoquant un possible « malaise à la Ben Arfa ».

C’est fait ! Paul Pogba a enfin signé dans son nouveau club. D’après les informations de nombreux médias, La Pioche va s’engager, libre de tout contrat, avec l’AS Monaco pour deux saisons. Une recrue risquée pour le club de la Principauté, qui devra remettre en forme Paul Pogba après plus d’un an et demi sans jouer, un pari que l’OM n’a pas souhaité relever, jugé trop risqué par Pablo Longoria et Medhi Benatia.