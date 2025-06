Pogba à l’OM : Le gros coup de gueule !

Le feuilleton Paul Pogba à l’OM touche à sa fin. Finalement, l’international français va rejoindre l’AS Monaco. Si de nombreuses rumeurs l’envoyaient sur la Canebière, il n’en a jamais été question selon plusieurs journalistes. Une situation qui agace certains observateurs, lassés de voir le nom de l’OM utilisé à tort.

Après des mois et des mois de rumeurs, le feuilleton Paul Pogba à l’OM touche enfin à sa fin. La Pioche va rejoindre l’AS Monaco, d’après les informations de L’Équipe et de RMC Sport. Un renfort de poids pour le club du Rocher, qualifié pour la Ligue des champions et en quête de renforts au milieu de terrain. L’ancien joueur de la Juventus Turin a fait le choix de la tranquillité : loin de l’exposition médiatique de l’OM, il pourra retrouver progressivement son niveau en disputant des matchs à haute intensité.