«J’ai beaucoup souffert», il se lâche sur son calvaire à l’OM !

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Valentin Carboni n’a pas vraiment réussi à l’Olympique de Marseille. Après seulement 100 minutes de jeu en 4 petits matchs de Ligue 1, le jeune argentin de 20 ans s’est gravement blessé au genou et son prêt à été cassé, retrouvant donc son club de l’Inter.

Il aurait pu être la très belle surprise de cette saison marseillaise. Après un prêt très convaincant à Monza , les dirigeants de l’ OM ont décidé de miser Valentin Carboni l’été dernier. Un nouveau prêt a ainsi été bouclé, avec d’ailleurs une option d’achat très importante fixée à 35M€, ce qui aurait pu faire de lui la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen.

« J’ai beaucoup souffert ces derniers mois à cause de cette blessure »

Enfin de retour, avec un but marqué contre les Urawa Reds au Mondial des clubs (2-1), l’international argentin est revenu sur cette période compliquée à l’OM. « J’ai beaucoup souffert ces derniers mois à cause de cette blessure » a déclaré Valentin Carboni, au micro de DAZN. « Mon objectif maintenant est de m’entraîner et d’être disponible pour le coach. Ma convalescence n’est pas encore terminée ».