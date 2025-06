PSG - Real Madrid : Le transfert du «nouveau Zidane» met le feu au mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant quelques jours, le transfert de Franco Mastantuono semblait être en excellente voie pour le PSG. Mais c’est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise. Le milieu offensif de River Plate débarquera après la Coupe du monde des clubs, et l’un de ses anciens formateurs le compare même à Zinedine Zidane.

C'est l'un des dossiers qui a animé le début du mercato. Fortement convoité par le PSG, Franco Mastantuono a longtemps semblé proche de rejoindre le récent champion d'Europe. Et pourtant, c'est bien au Real Madrid qu'il évoluera après avoir disputé la Coupe du monde des clubs avec River Plate. Un très joli coup pour la Casa Blanca puisque l'un de ses anciens formateurs, Daniel Brizuela, n'hésite pas à comparer Franco Mastantuono à Zinedine Zidane.

Mastantuono, le nouveau Zidane ? « Je n'aime jamais faire de comparaisons, mais c'est un mélange de plusieurs joueurs. Certains de ses mouvements me rappellent Zidane, il est très bon buteur et très doué pour les coups francs. Il a le talent des élus. Le but qu'il a marqué contre Boca lors du Clásico de Buenos Aires est l'un des plus beaux buts sur coup franc de ces dernières décennies dans ces matchs de grande rivalité. On peut dire que Mastantuono est un joueur galactique », s'enflamme-t-il dans une interview accordée à AS, avant de poursuivre.