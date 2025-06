Transfert à 50M€ : Un buteur répond à l’OM !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé sur la piste de Matthis Abline, l’OM doit composer avec les exigences de Waldemar Kita. Le président du FC Nantes a prévenu la direction olympienne, indiquant qu’elle devrait dépenser 50M€ si elle veut recruter l’attaquant âgé de 22 ans. Actuellement en Slovaquie dans le cadre de l’Euro Espoirs, ce dernier a répondu aux propos de son président et à l’intérêt de Marseille.

« Je ne sais pas trop comment réagir. Il a son avis, et voilà »

Après son président, Matthis Abline lui aussi s’est confié auprès de L'Équipe, lui qui participe actuellement à l’Euro Espoirs avec l’équipe de France. Il a alors été interrogé sur les propos de Waldemar Kita. « (Rires.) Ouais, j'ai vu ça... Je ne sais pas trop comment réagir. Il a son avis, et voilà », a-t-il répondu. En ce qui concerne l’intérêt de l’OM et si le rejoindre pourrait le tenter, Matthis Abline a ajouté : « Énormément de trucs me tentent. (Sourire.) Aujourd'hui, je ne me projette pas. Je suis à l'Euro et c'est tout. »