Le PSG veut boucler un transfert à 20M€ !

Prêté à West Ham jusqu'au 30 juin, Carlos Soler va faire son retour à Paris cet été. Toujours indésirable au PSG, le milieu offensif de 28 ans serait dans le collimateur de Brighton et de Villarreal. Si le club de la capitale serait prêt à négocier un prêt avec une obligation d'achat, il privilégierait un transfert sec compris entre 15 et 20M€.

Lors de l'été 2022, le PSG a déboursé environ 18M€ pour s'attacher le services de Carlos Soler . Sous contrat jusqu'en 2027, l'international espagnol ne devrait plus faire long feu à Paris .

PSG : Brighton et Villarreal veulent recruter Soler

Alors qu'il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique, Carlos Soler est actuellement prêté à West Ham, et ce, jusqu'au 30 juin. Sur le point de faire son retour au PSG, le milieu offensif de 28 ans est une nouvelle fois poussé vers la sortie cet été. Et il aurait déjà deux points de chute possibles.