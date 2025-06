Dembélé - Yamal : Le problème impossible à résoudre !

Le duel entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal pour le Ballon d’Or agite la planète football. Si l’un brille par son palmarès, l’autre séduit par son éclat sur le terrain. Gérard Ejnes, ancien directeur de France Football, est revenu sur cette opposition et sur l’impossible équation qu’elle pose aux jurés du prestigieux trophée.

«Celui qui éblouit le plus aujourd’hui, c’est Yamal»

Pour Gérard Ejnes, Lamine Yamal remplit davantage le premier critère qu’Ousmane Dembélé : « Celui qui éblouit le plus aujourd’hui, c’est Yamal. Et c’est le critère numéro 1 au Ballon d’Or, c’est écrit. Dembélé a gagné ça, ça, ça, et il va peut-être encore gagner… Alors qu’est-ce que je favorise ? Le côté artistique ? C’est-à-dire que le joueur m’éblouit, marque des buts, même si son club est éliminé en demi-finale de Ligue des champions (comme Yamal). Ou alors on se dit : “Là, il y en a un qui a marqué des buts, qui a fait des passes, qui est champion de France, d’Europe, peut-être du monde” (Dembélé). »