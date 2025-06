PSG : Luis Enrique a tranché pour Dembélé !

Dimanche, le PSG disputera son huitième de finale de Coupe du monde des clubs face à l’Inter Miami. Une rencontre que devrait pouvoir disputer Ousmane Dembélé. Le Français, qui est blessé depuis le début de la compétition, devrait enfin pouvoir faire son retour sur les terrains, mais pas dans la peau d’un titulaire. Luis Enrique aurait décidé de le faire commencer sur le banc.

Après sa victoire en Ligue des champions , le PSG espère mettre la main sur un nouveau trophée. Les Parisiens disputent actuellement la Coupe du monde des clubs et il sont qualifiés pour les huitièmes de finale. À cette occasion, ils retrouveront d’ailleurs leur ancien coéquipier Lionel Messi , qui évolue dorénavant à l’ Inter Miami .

Dembélé devrait faire son retour

Depuis le début de la Coupe du monde des clubs, le PSG ne peut pas compter sur Ousmane Dembélé. Le Français s’est blessé lors de la rencontre de Ligue des nations contre l’Espagne et il a manqué les trois premiers matches du club de la capitale dans la phase de poule. Toutefois, d’après les informations de RMC Sport, le champion du monde 2018 devrait enfin faire son retour contre l’Inter Miami. Un renfort de choix pour Luis Enrique, qui devrait toutefois ne pas prendre de risque avec son principal atout offensif. L’ancien joueur du Borussia Dortmund devrait commencer la rencontre sur le banc et il entrera ou non selon le scénario du match.