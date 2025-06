PSG : Une grosse erreur à la Pep Guardiola ?

La rédaction

Le PSG sort d'une saison historique conclue par une victoire en finale de Ligue des champions. Mais alors que le club s'apprête à affronter l'Inter Miami en Coupe du monde des clubs, Elton Mokolo met en garde : le mercato estival sera crucial. L'exemple de Manchester City montre qu'un manque de renouvellement peut coûter cher.

Alors que le PSG sort d’une finale de Ligue des champions légendaire, les hommes de Luis Enrique n’ont eu que très peu de vacances et ont rapidement enchaîné avec la Coupe du monde des clubs. Une compétition dans laquelle le PSG a d’ores et déjà passé la phase de poules, en affrontant l’Atlético Madrid, Botafogo et les Seattle Sounders. Avec ce résultat, le PSG passe au tour suivant et affrontera l’Inter Miami de Lionel Messi. De belles retrouvailles sont à prévoir.

Ne pas sous-estimer le mercato côté PSG Cependant, le PSG ne doit pas se reposer sur ses acquis ni se contenter de repartir avec cet effectif actuel. Sous-estimer l’importance de ce mercato serait une grave erreur, et Elton Mokolo, au micro de L’After Foot, met en garde le PSG en prenant l’exemple de Manchester City et de Pep Guardiola. Il explique que le coach espagnol a regretté cette continuité et, par conséquent, le manque de concurrence au sein des Sky Blues. Le PSG devrait donc s’activer pour trouver des renforts cet été.