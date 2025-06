OM : Le grand changement annoncé à Marseille !

L’Olympique de Marseille prépare un grand virage extra sportif. Après avoir retrouvé le haut du classement en Ligue 1 cette saison, le club veut désormais franchir un cap structurel. D’importants travaux de modernisation du stade Vélodrome sont envisagés, avec des changements aussi bien extérieurs qu’intérieurs pour améliorer l’expérience des supporters de l'OM.

L’OM veut se développer

Le club marseillais avait déjà connu de gros changements dans son stade il y a une dizaine d’années. En prévision de l’Euro 2016 disputé en France, le stade Vélodrome avait été modernisé et agrandi pour devenir la plus grande enceinte de Ligue 1. Mais l’OM ne compte pas s’arrêter là et souhaite poursuivre son développement en dehors du terrain, ce qui passera par de nouveaux travaux au sein même du stade.