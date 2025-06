Karim Benzema, sa nouvelle aventure surprise en France !

Apparu récemment aux côtés de Lyna Khoudri lors du festival de Cannes, Karim Benzema devrait sceller son union avec l’actrice avec un mariage dans les prochaines semaines. Les noces seront fêtées en Corse, et l'attaquant français d'Al-Ittihad pourrait bien aligner ce mariage avec son départ à la retraite, qui semble se rapprocher de jour en jour.

En effet, toujours selon les révélations de Paris-Match, le lieu ainsi que la date du mariage de Karim Benzema ont fuité, et les noces se tiendront en Corse, vraisemblablement au début du mois de juillet.

Bientôt la fin de carrière ?

À 37 ans, Karim Benzema est engagé avec le club saoudien d'Al-Ittihad pour encore une saison (sous contrat jusqu'en juin 2026) et pourrait bien voir la retraite arriver plus vite que prévu, notamment pour se consacrer à sa vie de couple et de famille. Une reconversion en tant qu'ambassadeur du Real Madrid lui aurait déjà été promise pour son avenir. Affaire à suivre...