Il dit oui pour son transfert, l'énorme trahison à l'OM !

Cet été, l’OM s’est renforcé en défense centrale en faisant venir CJ Egan-Riley. Le club phocéen pourrait également perdre un joueur dans ce secteur, puisque Leonardo Balerdi serait partant pour rejoindre la Juventus de Turin. Il rejoindrait alors un certain Igor Tudor, qui avait lui aussi lâché Marseille.

Comme chaque été, l’OM se montre actif lors du mercato et Pablo Longoria a déjà bouclé certaines opérations. Le président marseillais a réalisé deux bons coups en s’offrant Angel Gomes et CJ Egan-Riley gratuitement, car les Anglais étaient en fin de contrat à Lille et Burnley.