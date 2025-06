Le sacrifice à 13M€ qui va dégoûter l’OM

Cet été, l’OM cherche à renforcer sa défense centrale. CJ Egan-Riley est déjà arrivé, mais Pablo Longoria aimerait également offrir Evan Ndicka à Roberto De Zerbi. Cela tombe bien, l’AS Rome a besoin d’argent au plus vite pour rentrer dans les clous du fair-play financier, mais c’est finalement le transfert d’Angelino pour 13M€ qui pourrait sauver la formation italienne.

Après une bonne saison 2024-2025, l’ OM cherchera à faire encore mieux l’année prochaine, mais cela sera compliqué. Les Marseillais n’auront plus un seul match par semaine, car ils sont qualifiés pour la Ligue des champions . L’effectif de Roberto De Zerbi doit donc être renforcé et cela a déjà commencé.

Gomes et Egan-Riley ont rejoint l’OM

Pour le moment, l’OM a déjà mis la main sur deux nouveaux joueurs. Le club phocéen n’a pas dépensé le moindre euro en transfert, car Angel Gomes et CJ Egan-Riley ont débarqué librement, après la fin de leur contrat à Lille et Burnley. Le premier vient renforcer le milieu de terrain alors que le second viendra aider en défense, là où Marseille a eu beaucoup de soucis la saison dernière.