Arabie Saoudite : Cristiano Ronaldo va boucler deux transferts !

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2025, Cristiano Ronaldo vient de rempiler avec Al Nassr. En effet, les deux parties ont officialisé leur prolongation de deux années, soit jusqu'en 2027. Alors qu'il vient de signer un nouveau contrat avec Al Nassr, CR7 a choisi à la fois le nouvel entraineur et le nouveau directeur sportif de son club : Jorge Jesus et Simão Coutinho.

Le 1er janvier 2023, Cristiano Ronaldo a signé librement et gratuitement en faveur d'Al Nassr, et ce, après avoir trouvé un accord avec Manchester United pour résilier son contrat. Lors de son arrivée en Arabie Saoudite, CR7 a paraphé un bail de deux saisons et demie, soit jusqu'au 30 juin 2025.