Le Paris FC prépare son mercato, Jürgen Klopp fait une grosse promesse !

Le Paris FC est actif sur le mercato, en vue de son retour en Ligue 1, avec les arrivées de Nhoa Sangui et Moses Simon, et prévoit au total jusqu'à huit ou neuf recrues. Soutenu par la famille Arnault et Red Bull, le club bénéficie de l'expertise de Jürgen Klopp. Ce dernier estime qu’il est désormais temps d'élever le PFC au « niveau supérieur », soulignant le potentiel du projet parisien.

Le PFC prépare son retour en Ligue 1 avec déjà deux recrues au compteur : Nhoa Sangui (Stade de Reims) et Moses Simon (FC Nantes). Au total, entre sept et neuf nouveaux visages sont attendus dans l’effectif parisien, ambitieux grâce à la présence de la famille Arnault à sa tête, mais également de Red Bull, actionnaire minoritaire. De quoi permettre au PFC de pouvoir bénéficier de l’expertise de Jürgen Klopp, directeur mondial du football de la marque au taureau rouge.

« Il est temps de faire passer le Paris FC au niveau supérieur » Interrogé par le quotidien allemand Die Weste, Jürgen Klopp est revenu sur ses nouvelles fonctions et se montre emballé, notamment par le projet parisien. « Qu’est-ce qui est si passionnant ? On se développe ! Regardez le Paris FC. Ils ont joué en deuxième division française pendant 46 ans et sont maintenant montés. Il est temps de faire passer le club au niveau supérieur, tout en sachant que le lait et le miel ne coulent pas dans le robinet parce qu'il y a Red Bull dessus », confie l’ancien entraîneur de Liverpool.