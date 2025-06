Transfert à l'OM : De Zerbi sauvé par un crack ?

Après une bonne saison, les cadres de l’Olympique de Marseille sont très suivis à l’étranger et c’est notamment le cas de Leonardo Balerdi. Celui qui a été installé comme capitaine par Roberto De Zerbi fait beaucoup parler de lui en ce mercato estival et c’est le cas en Italie, avec son ancien coach Igor Tudor qui aimerait l’avoir sous ses ordres à la Juventus.

Il n’y a pas si longtemps, les supporters de l’OM priaient pour le voir quitter le club. Mais tout a changé pour Leonardo Balerdi, devenu non seulement le patron de la défense, mais également le capitaine et l’un des meilleurs joueurs de l’équipe. Et désormais, à Marseille on croise plutôt les doigts pour le voir rester au club encore un peu.