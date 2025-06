Transfert à 12M€ : Annulation de dernière minute à l'OM ?

Prêté jusqu'au 30 juin au Panathinaïkos, Azzedine Ounahi va faire son retour à l'OM cet été. Toujours indésirable à Marseille, l'international marocain a la possibilité de rejoindre le Spartak. En effet, le club basé à Moscou aurait trouvé un accord à 12M€ avec l'OM. Toutefois, Azzedine Ounahi ne serait pas emballé par l'idée de migrer vers la Russie.

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi durant la saison 2024-2025, Azzedine Ounahi a été envoyé au Panathinaïkos . En effet, l' OM et le club grec ont conclu un prêt avec une option d'achat. Toutefois, la direction du Panathinaïkos n'activera pas la clause à 11,5M€ d' Azzedine Ounahi. Par conséquent, l'international marocain va revenir à Marseille le 1er juillet.

Alerté par la situation d' Azzedine Ounahi, qui est toujours indésirable à l' OM , le Spartak Moscou serait passé à l'action pour le recruter. Selon les informations L'Equipe, le club russe a lancé les discussions avec l' OM ces derniers jours ; et un accord à hauteur de 12M€ aurait déjà été trouvé. Autant d'indiscrétions confirmées par Foot Mercato.

OM : Ounahi n'est pas prêt à rejoindre le Spartak

A en croire Foot Mercato, l'OM et le Spartak auraient bel et bien trouvé un terrain d'entente pour Azzedine Ounahi, et ce, pour boucler un transfert avoisinant les 12M€. Les deux clubs auraient désormais besoin du feu vert du milieu de terrain de 25 ans pour finaliser l'opération. Toutefois, Azzedine Ounahi ne serait pas emballé par l'idée d'évoluer à Moscou pour le moment. Reste à savoir si le club russe trouvera les mots pour le convaincre.