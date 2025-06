Transfert - OM : Les retrouvailles que personne n'a vues venir !

L’été dernier, Ismaël Koné était la première recrue de l’OM, mais le milieu de terrain n’a finalement jamais réussi à s’intégrer à Marseille. Il a donc été prêté par la suite à Rennes en seconde partie de saison. Là-bas, le Canadien a rencontré Frédéric Massara, qui était le directeur sportif de la formation bretonne. Il pourrait d’ailleurs le rejoindre dans sa nouvelle aventure, du côté de l’AS Rome.

Comme chaque été, une grande lessive pourrait s’opérer à l’OM. Beaucoup de joueurs vont arriver, et d’autres vont partir et cela a déjà commencé. Le club phocéen a déjà bouclé deux recrues avec Angel Gomes et CJ Egan-Riley, qui étaient en fin de contrat, respectivement à Lille et Burnley.